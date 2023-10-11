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17:16, 11 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана арестовали в Москве

В Москве арестовали на 2 месяца гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчину взяли под стражу на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее в суд поступило ходатайство следствия об аресте за шпионаж иностранца по фамилии Тиллозоду. Ему грозит до 20 лет заключения.

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