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15:48, 11 октября 2023Силовые структуры

Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

В Москве следствие попросило суд арестовать иностранца Тиллозоду за шпионаж

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следствие попросило Лефортовский суд Москвы арестовать за шпионаж иностранца по фамилии Тиллозоду, сообщает РИА Новости.

Ходатайство уже поступило в суд. Детали дела не пока не раскрываются. Иностранцу грозит до 20 лет заключения по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Херсонской области за шпионаж в пользу Украины.

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