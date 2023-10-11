Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

В Москве следствие попросило суд арестовать иностранца Тиллозоду за шпионаж

Следствие попросило Лефортовский суд Москвы арестовать за шпионаж иностранца по фамилии Тиллозоду, сообщает РИА Новости.

Ходатайство уже поступило в суд. Детали дела не пока не раскрываются. Иностранцу грозит до 20 лет заключения по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Херсонской области за шпионаж в пользу Украины.