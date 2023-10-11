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08:29, 11 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачной попытке ВСУ атаковать на купянском направлении

Марочко: ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать на купянском направлении

Фото: Edgar Su / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные, используя три штурмовых группы, численностью до взвода, попытались вклиниться в линию обороны ВС России северо-западнее Купянска. «Замысел противника был своевременно предугадан, и по боевикам было нанесено огневое поражение при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем», — рассказал Марочко.

От собственных источников подполковнику стало известно, что ВСУ, понеся потери, отступили и отказались от дальнейших наступательных действий.

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    Алевтина Запольская
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