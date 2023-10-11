Стало известно о скором визите президента Палестины в Россию

Помощник президента Ушаков заявил о скором визите президента Палестины в Россию

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию согласован и должен состояться в ближайшее время. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Аббас запланировал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

11 октября Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства. Он подчеркнул, что позиция России по Палестине и Израилю складывалась на протяжении десятилетий и хорошо известна обеим сторонам конфликта.