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17:27, 11 октября 2023Мир

Стало известно о скором визите президента Палестины в Россию

Помощник президента Ушаков заявил о скором визите президента Палестины в Россию
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Ronaldo Schemidt / Reuters

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию согласован и должен состояться в ближайшее время. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Аббас запланировал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

11 октября Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства. Он подчеркнул, что позиция России по Палестине и Израилю складывалась на протяжении десятилетий и хорошо известна обеим сторонам конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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