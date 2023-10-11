Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 11 октября 2023Мир

Стало известно о зарубежном мероприятии с участием Путина

МИД КНР: третий форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября

Фото: Sputnik / Sergei Bobylyov / Pool / Reuters

Третий форум «Один пояс — один путь» с участием российского президента Владимира Путина состоится 17-18 октября в столице Китая городе Пекин. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает РИА Новости.

«Третий саммит международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября и будет посвящен теме совместных усилий [участников инициативы] для достижения общего развития и процветания. Председатель [КНР] Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита, выступит с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей, прибывших в Китай для участия в саммите», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в скором времени состоится визит Владимира Путина в Китай. «Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В ХАМАС допустили гибель части заложников из-за ударов по сектору Газа

    Губернатор отреагировал на слова Володина о ссылке релокантов в Магадан

    Переехавший в США россиянин пожаловался на отсутствие женского тепла

    Дачников предупредили о рисках использования опавшей листвы на участке

    В США раскритиковали объединение помощи Украине и Израилю

    Стала известна дата отправки Бельгией истребителей F-16 Украине

    Компании предупредили о невозможности вывоза грузов через Дальний Восток

    «Самая сексуальная ученая в мире» оседлала крупного аллигатора

    В столичном регионе отметили первые заморозки

    Нападение пары грабителей на россиянина днем на людной улице попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости