Стало известно о зарубежном мероприятии с участием Путина

МИД КНР: третий форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября

Третий форум «Один пояс — один путь» с участием российского президента Владимира Путина состоится 17-18 октября в столице Китая городе Пекин. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает РИА Новости.

«Третий саммит международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября и будет посвящен теме совместных усилий [участников инициативы] для достижения общего развития и процветания. Председатель [КНР] Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита, выступит с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей, прибывших в Китай для участия в саммите», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в скором времени состоится визит Владимира Путина в Китай. «Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет», — сказал он.

