В Кремле прокомментировали предстоящий визит Путина в Китай

Песков: визит Владимира Путина в Китай состоится достаточно скоро

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится достаточно скоро. Предстоящую поезду прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что визит Путина в Северную Корею пока не планируется, хотя он с признательностью принял приглашение.

«Сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова. По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет», — сказал Песков.