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09:50, 29 сентября 2023Мир

В Китае раскрыли подробности визита Путина

Посол КНР: Путин и Си в Китае обсудят важные стратегические вопросы

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай будут обсуждаться важные стратегические вопросы, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, пишет ТАСС.

«На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно», — сказал Ханьхуэй.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что даты визита Владимира Путина в Китай согласованы.

В сентябре российский лидер принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну. Визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».

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    Анастасия Яланская
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