Согласованы даты визита Путина в Китай

Песков: даты визита Владимира Путина в Китай согласованы

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласованы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«В Китай — да», — ответил Песков на вопрос, согласована ли дата поездки Путина в КНР.

Также представитель Кремля добавил, что о поездке президента своевременно сообщат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».