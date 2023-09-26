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15:12, 26 сентября 2023Мир

Согласованы даты визита Путина в Китай

Песков: даты визита Владимира Путина в Китай согласованы

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласованы, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«В Китай — да», — ответил Песков на вопрос, согласована ли дата поездки Путина в КНР.

Также представитель Кремля добавил, что о поездке президента своевременно сообщат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».

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    Анастасия Яланская
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