Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина поехать в Китай
Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Путин планирует в октябре провести переговоры с Си Цзиньпином.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проинформировал, что 20 сентября Путин проведет встречу с главой МИД КНР Ван И.