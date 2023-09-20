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13:57, 20 сентября 2023Мир

Путин поедет в Китай на форум «Один пояс — один путь»

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина поехать в Китай

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что визит российского лидера состоится в октябре. Он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Путин планирует в октябре провести переговоры с Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков проинформировал, что 20 сентября Путин проведет встречу с главой МИД КНР Ван И.

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    Виктория Кондратьева
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