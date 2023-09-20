Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Китая

Песков: Путин встретится с главой МИД КНР Ван И в Санкт-Петербурге 20 сентября

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД КНР Ван И в Санкт-Петербурге 20 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И — министра иностранных дел Китая», — сказал представитель Кремля, добавив, что встреча пройдет в Константиновском дворце.

Песков также отметил, что китайский министр уже провел «очень плодотворные переговоры» со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

19 сентября сообщалось, что Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт. Министры также высоко оценили отношения двух стран, рассмотрели вопросы двусторонней повестки, возможности контактов на высшем и высоком уровнях.