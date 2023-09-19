Главы МИД России и Китая обсудили конфликт на Украине

Главы МИД РФ и КНР Лавров и Ван И обсудили урегулирование конфликта на Украине

Главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России», — уточняется в заявлении ведомства.

Министры также высоко оценили отношения двух стран, рассмотрели вопросы двусторонней повестки, возможности контактов на высшем и высоком уровнях. Дипломаты обсудили подготовку участия России в третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Встреча состоится в октябре в Пекине.

7 августа Лавров провел телефонный разговор китайским коллегой. Дипломаты обсудили ряд региональных тем, включая украинский кризис, а также готовность Москвы и Пекина «к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации».