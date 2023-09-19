Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Путин планирует переговоры с главой КНР Си Цзиньпином в октябре

Президент России Владимир Путин планирует в октябре провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Двусторонние переговоры глав государств пройдут в рамках участия российского лидера в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь». «В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине», — рассказал Патрушев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы контактов Путина и Си Цзиньпина в ближайшие месяцы.

19 сентября сообщалось, что главы МИД России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт. Министры также высоко оценили отношения двух стран, рассмотрели вопросы двусторонней повестки, возможности контактов на высшем и высоком уровнях.