Песков назвал продолжительность контактов Путина и Си Цзиньпина

Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы контактов президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ближайшие месяцы. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сегодня российский глава пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

«[Это] очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем с января по июнь 2023 года вырос на 40 процентов и составил 115 миллиардов долларов.

