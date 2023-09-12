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05:04, 12 сентября 2023Мир

Песков назвал продолжительность контактов Путина и Си Цзиньпина

Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы контактов президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ближайшие месяцы. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сегодня российский глава пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

«[Это] очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Китаем с января по июнь 2023 года вырос на 40 процентов и составил 115 миллиардов долларов.

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    Юлия Мискевич
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