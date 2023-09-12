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04:42, 12 сентября 2023Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем вырос

«Известия»: товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40%

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Товарооборот между Россией и Китаем с января по июнь 2023 года составил 115 миллиардов долларов. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что за весь прошлый год показатель был 190 миллиардов долларов, показатель вырос на 40 процентов. По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, до сих пор торговля между странами не демонстрировала такого темпа роста.

По подсчетам Сбербанка, бюджет новых проектов с китайским капиталом составил около 2 триллионов рублей. Ведяхин подчеркнул, что это большие цифры для нашей экономики, «речь идет о стратегическом сотрудничестве».

В мае 2023 года Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика газа в Китай, обойдя с 3,09 миллиарда кубометров Австралию и Туркменистан.

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    Юлия Мискевич
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