Столтенберг объяснил необходимость усиления США на Ближнем Востоке

НАТО: усиление США на Ближнем Востоке нужно для сдерживания «враждебных» стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия США на Ближнем Востоке необходимо, чтобы «враждебные Израилю» государства не пытались использовать ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, усиление военного присутствия Соединенных Штатов в регионе является сдерживающим фактором в конфликте.

По словам Столтенберга, он не считает, что оказание помощи Израилю может «отвлечь» союзников по Североатлантическому альянсу от поддержки Киеву. Он добавил, что у НАТО достаточно возможностей, чтобы реагировать одновременно на несколько вызовов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал. По словам российского лидера, Соединенные Штаты отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.