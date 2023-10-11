СВР России обвинила Запад в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

Глава СВР Нарышкин: Запад готовит украинских диверсантов для атак на АЭС РФ

Западные спецслужбы готовят группы украинских диверсантов для атак на объекты атомной энергетики России. С таким обвинением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям, и конечно, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами», — рассказал он, отметив, что атаки были предотвращены Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Ранее Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что планы украинской военной разведки и ее британских наставников совершить диверсии против АЭС в РФ надо квалифицировать как ядерный терроризм. Он подчеркнул, что планы Лондона и Киева выводят террористическую угрозу на более высокий уровень. Это требует от мирового сообщества новых подходов в борьбе с терроризмом.