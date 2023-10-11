Температура воздуха в Москве ночью впервые ушла в «минус» за сезон

Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве впервые за сезон ушла в «минус»

В Москве в ночь на 11 октября температура воздуха впервые в сезоне ушла в «минус». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Бутово — минус 3 градуса, Строгино — минус 1,7 градуса. Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная (минус 4,2 градуса).

По словам Тишковца, средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 30 сентября.

Ранее стало известно, что тепло вновь вернется в Москву в 20-х числах октября. Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что после теплого и сухого сентября октябрь, скорее всего, будет холодным и дождливым.