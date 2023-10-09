Названы сроки возвращения теплой погоды в Москву

Метеоролог Позднякова: теплая погода вернется в Москву в 20-х числах октября

Тепло вновь вернется в Москву в 20-х числах октября. Сроки возвращения теплой погоды в столицу назвала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Российской газетой».

Метеоролог отметила, что после теплого и сухого сентября октябрь, скорее всего, будет холодным и дождливым. Однако ветреная погода с большим количеством осадков, заморозками по ночам и температурами ниже нормы продлится до вторника, 10 октября, включительно. «Затем этот атлантический циклон сместится на восток, и в среду на погоду в столице будет влиять гребень антициклона. Солнца, скорее всего, не будет, но и осадков не ожидается. А температура воздуха станет на пару градусов выше», — поделилась информацией Позднякова.

Эксперт добавила, что в четверг, 12 октября, ожидается новый атлантический циклон, который спровоцирует дожди. В пятницу дневная температура установится на уровне плюс 8-13 градусов, что на пару градусов выше нормы. Однако и в этот день, как и в четверг, в столице ожидаются сильные осадки.

До конца текущей недели, по словам метеоролога, столбик термометра будет держаться на уровне до плюс 5 градусов в ночное время и до плюс 13 — в дневное. При этом теплой и сухой погоды москвичам стоит ждать лишь в начале 20-х чисел октября. «Это не будет бабье лето, поскольку после снега о нем уже не говорят, но погоду ждем комфортную», — пояснила Позднякова.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе москвичей ждут минусовая температура и гололедица.