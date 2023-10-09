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08:48, 9 октября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об обложных осадках и минусовой температуре

Синоптик Тишковец: на этой неделе москвичей ждут обложные осадки и гололедица

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На предстоящей неделе москвичей ждут минусовая температура и гололедица. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник, 10 октября, в Москве ожидаются кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, вновь пойдет дождь. При этом в ночные часы температура опустится до нуля — минус пяти градусов Цельсия, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец спрогнозировал обложные дожди. «Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке плюс 10 градусов», — рассказал эксперт.

В сентябре Евгений Тишковец также поделился информацией о том, что зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.

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    Полина Кислицына
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