Москвичей предупредили об обложных осадках и минусовой температуре

Синоптик Тишковец: на этой неделе москвичей ждут обложные осадки и гололедица

На предстоящей неделе москвичей ждут минусовая температура и гололедица. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник, 10 октября, в Москве ожидаются кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, вновь пойдет дождь. При этом в ночные часы температура опустится до нуля — минус пяти градусов Цельсия, а на дорогах будет наблюдаться гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец спрогнозировал обложные дожди. «Лишь с приближением выходных, к субботе, инициативу перехватит антициклон, распогодится, ну и столбики дневных термометров устремятся к отметке плюс 10 градусов», — рассказал эксперт.

В сентябре Евгений Тишковец также поделился информацией о том, что зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.