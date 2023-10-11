Украина получила денежный грант от США через Всемирный банк

Минфин Украины: Киев получил от США 1,15 миллиарда долларов через Всемирный банк

Киев получил от США грант в размере 1,15 миллиарда долларов через Всемирный банк. Деньги направлены для финансирования расходов госбюджета, сообщает Министерство финансов Украины.

«Сегодня, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,15 миллиарда долларов через целевой фонд доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении Минфина республики.

Сообщается, что выделение гранта стало частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».

Проект должен частично компенсировать расходы госбюджета. Минфин утверждает, что полученные средства пойдут на покрытие социальных и гуманитарных расходов, не связанных с вопросами безопасности и обороны.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону выгоднее оказывать помощь Киеву, чем допустить доминирование России. По его словам, значительно выгоднее действовать сейчас, чем платить огромную цену потом.