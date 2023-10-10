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23:18, 10 октября 2023Мир

В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

Белый дом: США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вашингтону выгоднее оказывать помощь Киеву, чем допустить доминирование России. Об этом заявил помощник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась на YouTube.

По его словам, значительно выгоднее действовать сейчас, чем платить огромную цену потом.

7 октября стало известно о намерении президента США Джо Байдена согласовать для Украины крупнейший за всю историю пакет помощи объемом 100 миллиардов долларов. Отмечалось, что идею «большого пакета» твердо поддерживают многие в американской администрации.

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    Марина Совина
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