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12:08, 11 октября 2023Бывший СССР

Украинскому депутату предъявили подозрение в воровстве газа

Украинскому депутату Дубневичу предъявили подозрение в воровстве газа
Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич. Фото: AndrKondr0404 / Wikimedia

Украинскому народному депутату Ярославу Дубневичу предъявили подозрение в разворовывании газа на 2,1 миллиарда гривен. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие предполагает, что в 2013-2017 годах Дубневич организовал схему разворовывания газа с Новояворовского и Новороздольских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) во Львовской области. Подконтрольные народному депутату компании заключали договоры с государственной компанией «Нафтогаз» на поставку топлива по заниженной цене для предоставления коммунальных услуг населению.

Но в итоге этот газ пошел на выработку электричества, которое продавалось по коммерческой цене. В результате ТЭЦ получили сверхдоходы в размере 3,5 миллиарда гривен. Впоследствии Дубневич отмыл часть этих денег через подконтрольные компании.

Сейчас следствие определяет, какую меру пресечения выбрать для Дубневича.

Ранее во Франции подняли вопрос о том, планирует ли Париж сделать более прозрачным процесс предоставления помощи Киеву после скандалов с хищениями в Минобороны Украины. Депутат французского парламента Тибо Франсуа обратился к министру обороны Себастьяну Лекорню с соответствующим запросом.

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    Александр Слабиев
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