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06:01, 11 октября 2023Мир

Во Франции подняли вопрос о расследовании хищений в Минобороны Украины

В парламенте Франции подняли вопрос о расследовании хищений в Минобороны Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат французского парламента Тибо Франсуа обратился к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню с вопросом о том, планирует ли Париж сделать более прозрачным процесс предоставления помощи Киеву после скандалов с хищениями в Минобороны Украины. «Лента.ру» изучила соответствующий текст письма Франсуа.

«Господин Тибо Франсуа спрашивает министра обороны [Франции Себастьяна Лекорню] о контроле за поставками вооружений после скандалов, связанных с хищениями со стороны [бывшего] министра обороны Украины [Алексея Резникова]. Недавно в национальных и международных СМИ появились серьезные обвинения в хищениях в отношении министра обороны Украины», — говорится в его обращении.

Эти обвинения свидетельствуют о нецелевом присвоении средств, предназначенных для закупки вооружения и военной техники, необходимых для национальной обороны. В нынешнем контексте геополитической напряженности и напряженности в сфере безопасности на Украине крайне важно обеспечить подотчетность в отслеживании поставок оружия, предназначенных для Украины

Тибо Франсуа член парламента Франции

В связи с этим Франсуа обращается к министру обороны с рядом вопросов относительно прозрачности предоставляемой Киеву помощи.

«Депутат хотел бы узнать, какие меры приняты, чтобы гарантировать проверку и эффективный мониторинг поставок оружия, предназначенного для Украины. Он также хотел бы знать, намерено ли правительство после этих подозрений в коррупции усилить мониторинг поставок оружия, чтобы избежать любого риска незаконного присвоения средств», — поинтересовался Франсуа.

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял свое решение отправить Резникова в отставку тем, что «министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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Французская газета Le Figaro, комментируя новость об отставке Резникова, писала, что глава ведомства «погряз в скандалах», и его уход произошел на фоне «нового скандала, связанного с хищениями».

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    Кирилл Садовский
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