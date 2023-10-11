Россиянам дали советы по укрытию дачных растений зимой

Агроном Яковлев: укрытие должно давать растениям оптимальный температурный режим

Для того чтобы растения на даче и в саду успешно пережили зиму, их необходимо укрывать. Советы о том, как сделать это правильно, россиянам дал агроном Василий Яковлев в беседе с «Аргументами и Фактами».

По словам эксперта, укрытие должно давать растениям оптимальный температурный режим, то есть не позволить им ни вымерзнуть, ни задохнуться. Он отметил, что снег служит наилучшим укрытием, однако он не слишком надежен, так как толщина его слоя и его наличие в целом определяются погодой.

Яковлев пояснил, что ни природные, ни синтетические материалы сами по себе не способны дать хороший результат в укрытии растений: природные не могут полностью оградить культуры от экстремальных холодов, а синтетические — такие, как полиэтилен и поливинилхлорид — являются воздухонепроницаемыми. В связи с этим специалист порекомендовал комбинировать натуральные материалы с синтетическими. «Разумнее при укрытии создать сначала слой из лапника или соломы, затем пустить в дело нетканый материал и уже сверху — полиэтилен. В случае заметного повышения температуры вы сможете убрать верхний слой защиты — оставшийся нетканый материал и лапник вполне эффективно защитят растения на период оттепели, не дав им выпреть, а когда вновь похолодает, у вас будет временной задел вернуть полиэтилен на место — первые два слоя сберегут подопечных до этого момента», — пояснил он.

При этом Яковлев предостерег дачников от использования зимой черной пленки и нетканых материалов, так как они подходят лишь для весеннего прогрева почвы. Помимо этого, еловый лапник и торф могут подкислять почву, так что при укрытии требовательных к нейтральности почвы их применять не стоит. Наконец, опилки и мешковина интенсивно накапливают влагу — в южных регионах России это может спровоцировать появление плесени. «Вне зависимости от используемых укрывных материалов старайтесь следить за толщиной снежного покрова и по возможности регулируйте его, распределяя по участку, и вовремя ликвидируйте наст после, например, ледяных дождей», — заключил агроном.

В октябре дачникам назвали способные зимовать на грядке растения.