Дачникам назвали способные зимовать на грядке растения

Агроном Синьковский: зимовать на грядках могут петрушка, мята, морковь и лук

Многие морозостойкие растения можно оставлять на грядках, чтобы они провели там зиму. Примеры таких культур дачникам назвал агроном Петр Синьковский в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, пережить зиму на грядках способны петрушка, сельдерей, мангольд, а также мята, мелисса, душица, котовник и эстрагон. Помимо них, холода хорошо выдерживают лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук, хрен, ревень и щавель. Наконец, весны в почве смогут дождаться морковь, дайкон, пастернак и топинамбур.

При этом Синьковский подчеркнул, что всем зимующим на грядках растениям обязательно требуется укрытие. «Годятся все традиционные виды — от нетканых укрывных материалов и полимерных пленок до лапника и мульчи», — поделился информацией он.

Ранее в октябре Синьковский рассказал, что поливы, которые помогают справиться с заморозками весной, могут навредить растениям при подготовке к похолоданию осенью и зимой.