Дачников предупредили о вреде одного действия при подготовке растений к зиме

Агроном Синьковский: поливы навредят при подготовке растений к заморозкам

Поливы, которые помогают справиться с заморозками весной, могут навредить растениям при подготовке к похолоданию осенью и зимой. О вреде этого действия для посадок рассказал агроном Петр Синьковский, пишут «Аргументы и Факты».

«Основные жертвы зимних предвестников, как правило, цветы, по разным причинам медлящие сбросить цветки, а то еще и распускающие новые и досиживающие до полной зрелости на грядках овощи, в большинстве своем капуста, корнеплоды и тыквы. Главная задача — обеспечить им плавный процесс впадения в спячку», — рассказал Синьковский.

Специалист считает, что поливы следует заменить на удаление побегов (если речь идет о цветах) или досрочную уборку плодов (если речь идет об овощах). Защитить цветы от резкого похолодания также помогут укрытия из нетканых материалов — лутрасила, спанбонда, агроспана и других. «Корнеплоды в огороде оптимально на период заморозка элементарно окучить по самую макушку, но с условием, что, когда заморозок отступит, почву сверху надо все-таки убрать», — добавил агроном.

Ранее дачников призвали посадить на участке календулу, чтобы сделать почву более безопасной и плодородной. В частности, посадка этих цветов привлечет на территорию полезных насекомых, необходимых для опыления.