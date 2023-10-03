Дачникам назвали растение для защиты и улучшения почвы

Агроном Коврижных: высадка календулы сделает почву более безопасной

Владельцев дачных участков призвали посадить на участке календулу, чтобы сделать почву более безопасной и плодородной. Полезные свойства этого растения им назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, благодаря посадке календулы на даче, «вредителям станет некомфортно». Помимо этого, земля станет плодороднее и будет меньше подвержена заболеваниям, так что растение можно считать хорошим сидератом. Наконец, посадка этого цветка привлечет на участок полезных насекомых, необходимых для опыления.

Коврижных отметила, что после скашивания календулу можно использовать для того, чтобы обогатить химический состав компоста. На ее основе также можно готовить питательные смеси.

В сентябре Коврижных призвала дачников срочно посадить сидераты, чтобы избавиться от сорняков.