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19:13, 11 октября 2023Среда обитания

В США появился квартал без автомобилей

В штате Аризона появился свободный от автопарковок район

Фото: Rebecca Noble / Bloomberg / Getty Images

В городе Темпе штата Аризона, США, появился свободный от автопарковок район. Пешеходный квартал площадью 68,7 квадратного метра выстроен фирмой Culdesac, сообщается на сайте девелопера.

Во всем районе есть лишь одна парковка — она предназначена для беспилотного роботакси фирмы Google, на котором развозят потенциальных покупателей жилья. Дороги в пределах жилищного комплекса мощеные, а не асфальтированные. Компания не стала полностью обделять жильцов транспортом: в квартале работает агрегатор такси Lyft, неподалеку проходит линия скоростного трамвая, а по территории жилого комплекса можно свободно разъезжать на электроскутере. Первым 200 жильцам девелопер подарит электровелосипеды.

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Прежде на месте экспериментального района располагались кузовной цех и заброшенные здания. В новом квартале уже разместилось 36 жителей. К 2025 году строительная компания обещает возвести еще 760 двух- и трехэтажных домов, рассчитывая принять около тысячи новых жильцов. В отличие от прочих жилищных комплексов в Америке, здесь не действуют правила зонирования территории на жилую и коммерческую. По соседству с квартирами находятся продуктовые магазины, ресторан, студия йоги и веломагазин.

По подсчетам исследовательского центра Пью, девять из десяти американцев владеют автомобилем. Общественным транспортом пользуется лишь каждый десятый житель Соединенных Штатов.

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    Виктория Клабукова
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