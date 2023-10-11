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09:54, 11 октября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 16 рейсов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех аэропортах Москвы в среду, 11 октября, произошла отмена и задержка 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, во Внуково четыре рейса отправились не по графику, а еще шесть отменили. В Домодедово задержали четыре вылета, один отменили. В аэропорту Шереметьево один самолет вылетел позже запланированного.

Информации о сбоях расписания воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массового изменения вылетов в столичных аэропортах не сообщалось.

Ранее у самолета российской авиакомпании Red Wings во время полета из Екатеринбурга в Томск возникли проблемы с правым двигателем. Экипаж продолжил снижение без ограничений по режиму работы турбины, приземление прошло благополучно, в результате неполадки никто не пострадал.

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    Мария Борисова
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