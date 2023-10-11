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17:54, 11 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане усомнились в желании Арменией мира

Ильхам Алиев усомнился, что власти Армении хотят мира с Азербайджаном

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев усомнился, что власти Армении хотят мира с республикой. Об этом он высказался на встрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его мнению, если бы Ереван хотел мира, то не отказывался бы от возможности трехсторонней встречи на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и России. «Премьер-министр Армении [Никол Пашинян] шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а два-три часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела», — заявил глава республики.

Ранее Алиев допустил проведение прямых переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении без участия России. По словам президента, они могут пройти в подобном формате, если Ереван откажется от посредничества со стороны Москвы.

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    Алевтина Запольская
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