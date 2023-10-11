Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 11 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане допустили прямые переговоры с Арменией без России

Ильхам Алиев допустил прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении без РФ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил проведение прямых переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел без участия России. Об этом он высказался на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры могут пройти в таком формате, если Армения откажется от посредничества российской стороны. «Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву», — добавил глава республики.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о занятии Израилем части исконно палестинских земель

    Расправившийся с подругой сын бывшего советника зампосла России сел на 11 лет

    Путин назвал экономику ЕС нулевой

    В России подорожали дачи

    Зеленский получил ответ Запада на опасения о прекращении поддержки

    Соколов заявил о зависти и злости сорвавшего спектакль «Ленкома» Белого

    В России разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов

    Агрессивная рысь напала на играющих на улице детей

    Путин оценил перспективы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

    Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости