В Азербайджане допустили прямые переговоры с Арменией без России

Ильхам Алиев допустил прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении без РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил проведение прямых переговоров азербайджанского и армянского министров иностранных дел без участия России. Об этом он высказался на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры могут пройти в таком формате, если Армения откажется от посредничества российской стороны. «Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде. Не к Азербайджану, а к правде и к международному праву», — добавил глава республики.