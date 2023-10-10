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15:55, 10 октября 2023Бывший СССР

Алиев рассказал об условиях для мира с Арменией

Президент Азербайджана Алиев рассказал об условиях для мира с Арменией
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Илья Питалев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об «исторических условиях» для заключения мира с Арменией. Его слова передает ТАСС.

По его словам, именно сейчас есть «исторические условия» для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Алиев считает, что это позволит создать на Южном Кавказе «пространство мира и сотрудничества».

Президент Азербайджана также рассказал о восстановительных работах, которые перешли под контроль Баку с 2020 года. Благодаря этому в города Лачин, Физули, села Агалы, Забух и Талыш возвращаются временно перемещенные лица.

Ранее Алиев заявил о важности начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Он отметил, что время для этого пришло.

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    Александр Слабиев
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