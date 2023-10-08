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13:46, 8 октября 2023Бывший СССР

Глава Азербайджана заявил о важности работы над мирным соглашением с Арменией

Алиев заявил, что пришло время для работы над мирным соглашением с Арменией

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси Алиев отметил, что время для этого пришло. Глава государства надеется, что стороны смогут подписать такой документ и создать политическую среду на Южном Кавказе для трехстороннего сотрудничества с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

19 сентября власти Азербайджана объявили «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Целями операции являлись нейтрализация военной инфраструктуры региона и восстановление конституционного строя Азербайджана.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах.

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    Варвара Митина
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