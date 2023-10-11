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16:21, 11 октября 2023Мир

В Финляндии назвали вероятную причину повреждений газопровода Balticconnector

Yle: газопровод Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Финско-эстонский газопровод Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем. Такое мнение финскому государственному телерадиоканалу Yle высказал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

«Если труба [газопровода] сдвинулась и повреждена лишь ее половина, то я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать», — заявил Саволайнен, отметив, что это могло произойти непреднамеренно.

Также он призвал дождаться выводов соответствующей комиссии по установлению причин поломки, прежде чем обвинять какую-либо сторону, в том числе Россию.

О том, что работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки, сообщалось 8 октября. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

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    Виктория Кондратьева
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