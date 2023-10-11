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11:35, 11 октября 2023Экономика

В «Газпроме» усомнились в завершении глобальной нефтегазовой эпохи

Зампред правления «Газпрома» Аксютин: время нефти и газа еще не прошло

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Говорить о завершении глобальной нефтегазовой эпохи пока преждевременно, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. Его слова приводит «Прайм».

Мировой энергокризис напрямую связан с недостаточным уровнем инвестирования в нефтегазовую отрасль. За последние два года объемы денежных вложений в этот сектор оказались минимальными за 15 лет. Это было обусловлено в том числе прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА), которое стало подталкивать страны к стремительному отказу от ископаемых видов топлива. Однако подобные оценки трудно назвать «однозначно независимыми и неангажированными», посетовал Аксютин.

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«Эти вещи (представление об окончании эры нефти и газа и необходимости ускорения энергоперехода на возобновляемы источники — прим. «Ленты.ру») сценарно навязывались, они сценарно декларировались, говорилось, что это истина в последней инстанции. Соответственно, страны принимали решения в этом направлении», — заключил он.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил о «начале конца» эры ископаемого топлива в первой половине сентября 2023 года. По его словам, пик спроса на нефть, природный газ и уголь будет достигнут уже в текущем десятилетии. На этом фоне мировому сообществу необходимо заранее подготовиться к «историческому поворотному моменту» в глобальной энергетике.

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    Анатолий Акулов
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