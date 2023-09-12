МЭА заявило о «начале конца» эры ископаемого топлива

МЭА: спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика раньше 2030 года

Эра ископаемого топлива начинает подходить к концу, уверены в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Об этом в интервью Financial Times рассказал глава организации Фатих Бироль. По его словам, сейчас мир находится на «пороге исторического поворотного момента», и странам необходимо подготовиться к новой эпохе.

Бироль заявил, что по новым данным пик спроса на нефть, природный газ и уголь будет достигнут уже в текущем десятилетии. МЭА пересмотрело прогноз прошлого года, в котором отмечало, что из-за бурного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) максимальный спрос на ископаемое топливо будет зафиксирован после 2030 года.

Так, развитие «зеленой» и атомной энергетики в Китае наряду с замедлением экономики страны приведет к сокращению использования угля в ближайшем будущем. Растущая популярность электромобилей негативно скажется на продажах нефти, а резко отказавшиеся от природного газа страны Европы положат конец анонсированному в 2011 году «золотому веку газа», объяснил глава МЭА.

В то же время крупные производители ископаемого топлива предупреждают, что недостаточные инвестиции в нефть и газ угрожают образованию новых энергетических кризов, если прогнозы о пике потребления окажутся слишком оптимистичными. В апреле МЭА обвинила ОПЕК, заявив, что организация усиливает волатильность на рынках призывами прекратить инвестиции в новые нефтяные разработки.

Впрочем, само агентство признает, что некоторые инвестиции в нефть и газ в будущем будут необходимы, чтобы компенсировать снижение добычи на существующих месторождениях. Однако крупные проекты, по мнению главы МЭА, стоит прекратить, поскольку они несут не только серьезные климатические риски, но и финансовые риски. Бироль также указал, что нефтегазовые компании, скорее всего, ошибаются в оценке рынка, если ждут дальнейшего роста спроса на нефть и газ в этом десятилетии.

В 2022 году использование ископаемого топлива составляло 82 процента от общемирового потребления энергии — с 2021 года ситуация не изменилась. Это привело к увеличению выбросов парниковых газов, в связи с чем климатологи призвали принять срочные меры для решения этой проблемы.

