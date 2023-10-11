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08:35, 11 октября 2023Мир

В Израиле отчитались о 80 пораженных за ночь объектах ХАМАС

ВВС Израиля за ночь поразили 80 объектов ХАМАС, среди них два командных пункта

Фото: Mohammed Salem / Reuters

За ночь истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, включая два банковских отделения, используемых ХАМАСом для финансирования деятельности в секторе Газа, подземный туннель и два оперативных командных пункта, в том числе по штаб-квартире командира северной бригады ХАМАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Также отмечается, что израильская авиация поразила два объекта ХАМАС, используемых для военной подготовки, производства и хранения оружия. Кроме того, ВВС также уничтожили оперативный командный центр «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России), который координировал ракетные удары по территории Израиля.

Ранее сообщалось, что в течение последних нескольких часов ЦАХАЛ нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе. Уточняется, что пораженные цели использовались ХАМАС для «совершения терактов на израильском побережье».

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    Виктория Кондратьева
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