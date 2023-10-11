В Израиле отчитались о 80 пораженных за ночь объектах ХАМАС

ВВС Израиля за ночь поразили 80 объектов ХАМАС, среди них два командных пункта

За ночь истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, включая два банковских отделения, используемых ХАМАСом для финансирования деятельности в секторе Газа, подземный туннель и два оперативных командных пункта, в том числе по штаб-квартире командира северной бригады ХАМАС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Также отмечается, что израильская авиация поразила два объекта ХАМАС, используемых для военной подготовки, производства и хранения оружия. Кроме того, ВВС также уничтожили оперативный командный центр «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России), который координировал ракетные удары по территории Израиля.

Ранее сообщалось, что в течение последних нескольких часов ЦАХАЛ нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС, включая доки в Хан-Юнисе и Газе. Уточняется, что пораженные цели использовались ХАМАС для «совершения терактов на израильском побережье».