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07:59, 11 октября 2023Мир

Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

Фото: РИА Новости

Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.

Отмечается, что в течение последних нескольких часов были нанесены удары по военно-морским объектам, включая доки в Хан-Юнисе и Газе. В сообщении уточняется, что пораженные цели использовались ХАМАС для «совершения терактов на израильском побережье».

Также сообщается, что был ликвидирован водолаз ХАМАС, который пытался проникнуть на территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по дому командующего военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа в секторе Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Екатерина Подвигина
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