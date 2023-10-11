ЦАХАЛ нанес удар по дому командующего ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес удар по дому командира «Бригады Аль-Кассам» в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по дому командующего военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа в секторе Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

Отмечается, что его ближайшие родственники убиты. О состоянии самого командующего не сообщается.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

