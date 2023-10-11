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18:27, 11 октября 2023Мир

В Китае назвали способ разрешения палестино-израильского конфликта

Спецпосланник КНР Цзюнь: создание палестинского государства разрешит конфликт

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Создание независимого палестинского государства является верным способом разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, сообщает РИА Новости.

Цзюнь провел телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Палестины и обсудил эскалацию конфликта. «Выход из замкнутого круга и успокоение палестино-израильского конфликта состоит в возврате к плану "Два государства для двух народов", возобновлении мирных переговоров, создании независимого палестинского государства и достижении мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — заявил дипломат.

Ранее Цзюнь сообщил, что Китай осуждает все атаки против гражданских лиц.

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    Дарья Балацкая
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