В Китае назвали способ разрешения палестино-израильского конфликта

Спецпосланник КНР Цзюнь: создание палестинского государства разрешит конфликт

Создание независимого палестинского государства является верным способом разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, сообщает РИА Новости.

Цзюнь провел телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Палестины и обсудил эскалацию конфликта. «Выход из замкнутого круга и успокоение палестино-израильского конфликта состоит в возврате к плану "Два государства для двух народов", возобновлении мирных переговоров, создании независимого палестинского государства и достижении мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — заявил дипломат.

Ранее Цзюнь сообщил, что Китай осуждает все атаки против гражданских лиц.