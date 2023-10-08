Совбез ООН начал встречу по ситуации вокруг сектора Газа

Совбез ООН начал закрытую встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС

Как отмечает агентство, обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

По словам заместителя постпреда США при ООН Роберт Вуд, Вашингтон ожидает, что все члены Совбеза ООН осудят атаку ХАМАС на Израиль. В то же время, отметил он, в данный момент принятия официального заявления с осуждением не ожидается.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».