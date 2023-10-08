Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 8 октября 2023Мир

Совбез ООН начал встречу по ситуации вокруг сектора Газа

Совбез ООН начал закрытую встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС

Как отмечает агентство, обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.

По словам заместителя постпреда США при ООН Роберт Вуд, Вашингтон ожидает, что все члены Совбеза ООН осудят атаку ХАМАС на Израиль. В то же время, отметил он, в данный момент принятия официального заявления с осуждением не ожидается.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь перед началом заседания сообщил, что Пекин «осуждает все атаки против гражданских лиц».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

    Тела 260 посетителей музыкального фестиваля обнаружили в Израиле

    Названы вероятные виды переданного Киевом иностранного вооружения для ХАМАС

    Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с ЦСКА

    Турция провела воздушную операцию на севере Сирии

    Глава ЕЦБ высказалась о будущем цен на нефть

    Совбез ООН начал встречу по ситуации вокруг сектора Газа

    Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в Карабахе

    Граждане Мексики попали в плен к ХАМАС

    Глава ЕЦБ раскритиковала экономическую модель Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости