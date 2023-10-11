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12:18, 11 октября 2023Бывший СССР

В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

Песков: переговоры с Ереваном по поводу миротворцев не ведутся
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Переговоры по поводу российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ведутся, так как это территория Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Пашиняном», — заявил он. Поэтому вопрос передислоцирования миротворцев в Армению не обсуждался между президентом России Владимиром Путиным и Пашиняном. Все вопросы пребывания российского контингента будут обсуждаться только с азербайджанской стороной.

Тем не менее, Песков пообещал, что контакты с «армянскими друзьями» продолжатся.

Ранее Пашинян заявил, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то им придется передислоцироваться в Россию, а не в Армению.

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    Александр Слабиев
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