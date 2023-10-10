Пашинян назвал условие вывода российских миротворцев из Карабаха

Пашинян: миротворцы из Карабаха должны вернуться в Россию, а не в Армению

Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям, а Москва обсудит вопрос их размещения с Баку.

В Минобороны России подчеркивают, что главной целью российских миротворцев в Карабахе является охрана складов с техникой и вооружением, которые были сданы вооруженными формированиями республики.

