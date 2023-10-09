Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 9 октября 2023Бывший СССР

Названа задача российских миротворцев в Карабахе

МО: миротворцы в Нагорном Карабахе охраняют склад с техникой и вооружением

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Российский миротворческий контингент совместно с военными Азербайджана охраняют склад с техникой и вооружением в Нагорном Карабахе. Такую задачу называет Минобороны России в бюллетене.

«Охрана складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, осуществляется выставлением силами российского миротворческого контингента 25 сторожевых постов в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), из них 14 — совместно с азербайджанской стороной», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев не зафиксировано.

Ранее Министерство обороны сообщило, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха и поддерживают постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на обеспечение безопасности. Сроки пребывания миротворцев на территории Карабаха Москва обсудит с Баку, и они будут определяться ситуацией в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

    Россиянин пытался сделать фотографии военкомата и попался

    Израиль решил рискнуть заложниками в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости