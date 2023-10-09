Названа задача российских миротворцев в Карабахе

МО: миротворцы в Нагорном Карабахе охраняют склад с техникой и вооружением

Российский миротворческий контингент совместно с военными Азербайджана охраняют склад с техникой и вооружением в Нагорном Карабахе. Такую задачу называет Минобороны России в бюллетене.

«Охрана складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, осуществляется выставлением силами российского миротворческого контингента 25 сторожевых постов в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), из них 14 — совместно с азербайджанской стороной», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев не зафиксировано.

Ранее Министерство обороны сообщило, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха и поддерживают постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на обеспечение безопасности. Сроки пребывания миротворцев на территории Карабаха Москва обсудит с Баку, и они будут определяться ситуацией в регионе.