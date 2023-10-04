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13:34, 4 октября 2023Бывший СССР

МИД объяснил сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе

Захарова: Москва обсудит с Баку пребывание российских миротворцев в Карабахе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Сроки пребывания российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха Москва обсудит с Баку, и они будут определяться ситуацией в регионе. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха и поддерживают постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на обеспечение безопасности.

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Нагорном Карабахе проявляют настоящий героизм. Он объяснил, что Москва категорически не согласна с попытками возложить ответственность за ситуацию в регионе на миротворцев.

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    Алевтина Запольская
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