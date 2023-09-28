Российские миротворцы эвакуировали более 250 пострадавших из Карабаха

МО: российские миротворцы эвакуировали 258 пострадавших при взрыве из Карабаха

Российские миротворцы закончили эвакуацию людей из Нагорного Карабаха, которые пострадали из-за взрыва резервуара с топливом, было перевезено 258 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

«Всего совершено 42 санитарных рейса, в ходе которых военными врачами медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента было эвакуировано 258 человек, в том числе эвакуации подлежали пациенты республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что миротворцы РФ продолжают выполнять задачи на территории Карабаха. Кроме того, российский миротворческий контингент поддерживает постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

25 сентября мощный взрыв произошел на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что в результате взрыва ранения получили свыше 200 человек. Врачи оценивали состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое.