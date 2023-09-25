Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:37, 25 сентября 2023Бывший СССР

Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте

Омбудсмен Карабаха Степанян: более 200 человек ранены при взрыве в Степанакерте

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его словам, врачи оценивают состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое. Правозащитник призвал задействовать санитарную авиацию, поскольку непризнанная республика не обладает достаточными возможностями для оказания помощи.

Вечером 25 сентября на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Многие пострадавшие с ожогами доставлены в медучреждения. Причины взрыва не известны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

    Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте

    Германия заявила о поставках неисправного оружия Украине

    В Подмосковье мужчина заколол прохожего на глазах у жены

    Госдеп прокомментировал информацию о запрете Карлсону брать интервью у Путина

    В США поддержали Путина на фоне чествования эсэсовца в Канаде

    Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

    В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

    В Севастополе отразили ракетную атаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости