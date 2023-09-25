Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте

Омбудсмен Карабаха Степанян: более 200 человек ранены при взрыве в Степанакерте

Более 200 человек получили ранения при взрыве в Степанакерте. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его словам, врачи оценивают состояние большинства из них как тяжелое или крайне тяжелое. Правозащитник призвал задействовать санитарную авиацию, поскольку непризнанная республика не обладает достаточными возможностями для оказания помощи.

Вечером 25 сентября на бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Многие пострадавшие с ожогами доставлены в медучреждения. Причины взрыва не известны.