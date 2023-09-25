Стало известно о взрыве в районе Степанакерта

Armenpress: в Нагорном Карабахе при взрыве на заправке пострадали люди

На бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Об этом сообщает издание Armenpress.

В результате взрыва есть пострадавшие, их число уточняется. Многие из них с ожогами доставлены в медучреждения. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Ранее стало известно, что российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Днем 23 сентября Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.