Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 25 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в районе Степанакерта

Armenpress: в Нагорном Карабахе при взрыве на заправке пострадали люди

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На бензохранилище в районе автодороги Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел взрыв. Об этом сообщает издание Armenpress.

В результате взрыва есть пострадавшие, их число уточняется. Многие из них с ожогами доставлены в медучреждения. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Ранее стало известно, что российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Днем 23 сентября Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости