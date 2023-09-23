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19:53, 23 сентября 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

В Нагорном Карабахе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В результате ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана. По факту перестрелки командование российских миротворцев вместе с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводит разбирательство.

Ранее стало известно, что в окрестности Степанакерта в Нагорном Карабахе (Арцахе) приехали иностранные военные атташе. Представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран прибыли для того, чтобы ознакомиться с процессом разоружения местных сил. Их сопровождает группа журналистов.

В субботу, 23 сентября, в сети появилось видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. На кадрах видно, как над строениями вдали поднимается столб дыма, а по территории объекта активно перемещаются военнослужащие.

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    Анастасия Астахова
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