В Карабах приехали иностранные военные атташе

В окрестности Степанакерта в Карабахе прибыли иностранные военные атташе

В окрестности Степанакерта в Нагорном Карабахе (Арцахе) приехали иностранные военные атташе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и ряда других стран прибыли для того, чтобы ознакомиться с процессом разоружения местных сил. Их сопровождает группа журналистов.

Ранее в сети появилось видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. На кадрах видно, как над строениями вдали поднимается столб дыма, а по территории объекта активно перемещаются военнослужащие.

22 сентября в Нагорном Карабахе вооруженные формирования начали сдавать имеющиеся у них оружие, боеприпасы и бронетехнику под контролем российских миротворцев. В Минобороны России уточнили, что на 22 сентября были сданы свыше 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, порядка 5000 боеприпасов и шесть единиц бронетехники.